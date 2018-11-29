شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوي من انتشار القمامة برأس غارب.. فئران وروائح كريهة في «الإيمان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكا عدد من المواطنين بمدينة رأس غارب من انتشار القمامة بعدة مناطق، في ظلّ نقص في عدد الحاويات والعمال التابعين للشركة التي تتولي أعمال النظافة، مطالبين بتدخل محافظ البحر الأحمر، للتحقيق مع مسؤولي الشركة التي تتولى أعمال جمع القمامة والنظافة.

امتلأت حاويات بالقمامة في منطقة «الإيمان»، إذ انتشرت الروائح الكريهة بسبب أخر تفريغ الحاويات المتواجدة وتراكم القمامة في الحاويات طوال اليوم دون تفريغ، ما أدى إلى ظهور الروائح الكريهة والفئران والحشرات مطالبين بزيادة عدد الحاويات وعدد مرات تفريغها يوميًا.

وفي مناطق أخرى، فاضت القمامة من الحاويات وتناثرت في الشوارع، إذ طالب الأهالي مسؤولي تلقى شكاوي المواطنين بمجلس الوزراء بالتحقيق في انتشار القمامة بعدة مناطق داخل رأس غارب.