شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يكرم منتخب الاسكواش ومنتخب كرة القدم النسائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، المنتخب الوطني للاسكواش الحاصل على بطولة العالم.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي يكرم، أيضا، فريق كرة القدم للآنسات الفائز بالميدالية البرونزية في كأس العالم الموحدة لكرة القدم النسائية.

شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يكرم منتخب الاسكواش ومنتخب كرة القدم النسائية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المصرى اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المصرى اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .