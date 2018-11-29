شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدر ٤ قرارات جمهورية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 555 لسنة 2015 بالموافقة على الاتفاق في جاكرتا بتاريخ 4 سبتمبر 2015 بين حكومتي مصر وأندونسيا بشأن الإعفاء من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفير الدبلوماسية والخاصة.

كما أصدر قرار رقم 227 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع طريق عرضي 4 ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بين حكومة مصر والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 17 مليونا و500 ألف دينا كويتي والموقعة في القاهرة بتاريخ 13 مارس 2018 .

وأصدر الرئيس قرارا رقم 505 لسنة 2018 بإعادة تخصيص قطعتى أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لاستخدامها في الأنشطة العمرانية

كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 506 لسنة 2018 بالموافقة على إعادة تخصيصي مساحة 891، 21 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة القاهرة لصالح القوات المسلحة ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية في عددها الصادر الخميس.