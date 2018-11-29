شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر 19 قرارا لرئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية 19 قرارا للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، من بينهم 17 قرارا بتخصيص قطع أراض للمنفعة العامة. وشمل تخصيص هذه الأراضى لإنشاء معهد دينى ومحطات صرف صحى ومدارس بعدد من المحافظات. كما نشرت قرارين آخرين يتضمنان الموافقة على إطلاق اسمى شهيدين، أحداهما على الشارع الرئيسى لمدخل قرية لحمير طريق الدلنجات / طود بالبحيرة والآخر على الوحدة الصحية لقرية نظارة المنيا بالبحيرة.

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