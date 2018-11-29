شكرا لقرائتكم خبر عن معهد التغذية يحذر من السمنة: وراء 9 أمراض أبرزها السرطان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر المعهد القومى للتغذية التابع لوزارة الصحة والسكان، من مخاطر السمنة وتأثيراتها على الصحة العامة للإنسان التى قد تلحق به أضرارًا ومشاكل صحية كبيرة .
وقال المعهد القومى للتغذية التابع لوزارة الصحة، لـ"الخليج 365"، إن السمنة تتسبب فى أمراض القلب والرئة والحصوات المرارية والعقم الذى قد يحدث نتيجة لبعض الاضرابات الهرمونية عند الشخص البدين .
وأضاف المعهد القومى للتغذية، أن السمنة تتسبب فى الإصابة بالنقرس وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم والسكر، وزيادة معدلات الإصابة بآلام المفاصل والسرطان.
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