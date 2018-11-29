شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة القضاء على فيروس سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس الوزراء، ظهر اليوم الخميس، بمقر المجلس مؤتمرا صحفيا، بحضور كل من وزراء التربية والتعليم والتعليم العالى والصحة وبعض المسئولين، للإعلان عن إطلاق وتفاصيل المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس السيسى "100 مليون صحة"، لعلاج مرضى فيروس سى والأمراض غير السارية.

كما سيتم الإعلان خلال المؤتمر عن حصر نهائى لما تم إنجازه فى المرحلة الأولى.