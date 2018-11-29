تخريج أول دفعة من برنامج التبادل الطلابى بالتعليم التكنولوجى بين مصر والصين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد السفير أسامة المجدوب، سفير جمهورية مصر العربية فى بكين، حفل تخرج الدفعة الأولى من برنامج التبادل الطلابى فى مجال التعليم التكنولوجى بين مصر والصين.

ووجه السفير المجدوب – فى كلمة أثناء الحفل فى العاصمة (بكين)- التهنئة لخريجى هذا العام، متمنيا لهم المزيد من التوفيق والنجاح فى المرحلة المقبلة التى تشمل إعدادهم ليكونوا كوادر تعمل فى الكلية التكنولوجية المصرية الصينية التى أسهمت السفارة المصرية فى افتتاحها هذا العام بجامعة قناة السويس.

وأوضح السفير المجدوب أن برنامج التبادل الطلابى يتضمن إرسال 100 طالب وطالبة إلى معهد بكين المهنى لتكنولوجيا المعلومات على خمس دفعات لاستكمال دراستهم الجامعية باللغة الصينية لمدة أربع سنوات فى مجال هندسة الميكاترونيكس وهندسة الالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى الدراسة لمدة عام آخر فى جامعة "جياو تونج" لهندسة الاتصالات ببكين لإعدادهم ليكونوا كوادر تعمل فى الكلية التكنولوجية المصرية الصينية.

وأشار المجدوب إلى أن البرنامج يهدف إلى الاستفادة من التجربة الصينية الناجحة فى ربط التعليم الفنى بالصناعة، حيث أن هذه المعاهد والجامعات مرتبطة بالمصانع فى الصين، والتى تشرف على مناهجها وبرامجها التعليمية والتدريبية وتساهم فى تمويلها.

حضر الحفل رئيس معهد بكين المهنى لتكنولوجيا المعلومات، ونائب رئيس المعهد مدير العلاقات الدولية، والدكتور حسين ابراهيم المستشار الثقافى المصرى، وتوفيق سرحان مندوب مؤسسة مصر الخير، والدكتور طارق الفرماوى المشرف الأكاديمى على الطلاب المصريين.