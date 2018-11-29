أخبار مصر | عاجل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية اليوم الخميس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تراجعًا تدريجيًا في الطقس بداية من ليل أمس الأربعاء، مع وجود شبورة كثيفة على الطرق القريبة من المناطق الزراعية والمسطحات المائية.
ومن المنتظر حدوث اضطراب في حالة الطقس مع سقوط أمطار رعدية على السواحل الشمالية الغربية، بداية من يوم غد الخميس، ويمكن أن تمتد إلى القاهرة بداية من يوم الجمعة المقبل.
كما توقعوا أن تشهد الأيام المقبلة، نشاطًا للرياح، وانخفاضًا في درجات الحرارة ليلاً، مطالبًا السائقين بتوخي الحذر من الشبورة المائية، واتباع تعليمات المرور بالكامل.
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