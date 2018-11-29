شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء ينيب غادة والي للمشاركة في احتفال العيد الوطني للإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وزير التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي للتهنئة بالعيد الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي واكب ذكري مرور ١٠٠ عام على ميلاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أول رئيس لدولة الإمارات، وذلك في الاحتفال الذي نظمته سفارة الإمارات بالقاهرة مساء أمس الأربعاء.

وذكرت وزارة التضامن الاجتماعي- في بيان لها اليوم- أن سفير الإمارات بالقاهرة السفير جمعة مبارك الجنيبي كان في استقبال الوزيرة بمقر الاحتفال، حيث عبر عن شكره وتقديره لمشاركتها بالاحتفال .

ومن جانبها أشادت الدكتورة والي- خلال لقائها بالسفير الإماراتي- بعمق العلاقات المصرية الإماراتية والتعاون المستمر والمثمر بين البلدين في كل المجالات، مؤكدة الحرص على تطوير التعاون.

حضر الاحتفال عدد كبير من الوزراء والدبلوماسيين ونواب البرلمان، بالإضافة إلى عدد من الدبلوماسيين بالسفارات العربية والأجنبية بالقاهرة ونخبة من الشخصيات العامة.