شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز الأخبار في صحف الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر الشأن المحلي عناوين واهتمامات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الخميس، والتي جاء على رأسها لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الأربعاء مع رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبدالمنعم التراس، ونتائج اجتماع مجلس الوزراء.

ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان «الرئيس: تطوير الهيئة العربية للتصنيع لتلبية متطلبات خطط التنمية المستدامة» ذكرت صحيفة «الأهرام» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بمواصلة جهود تطوير الهيئة العربية للتصنيع وتحديثها لتلبية متطلبات خطط التنمية المستدامة للدولة، وبما يتفق مع سياسة تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وتعميق التصنيع المحلى.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس شدد، خلال اجتماعه أمس مع الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية استمرار الهيئة في مساعى التعاون مع مختلف الشركات العالمية وتعزيز الشراكة الصناعية معها وتبادل الخبرات ذات الصلة، بما يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا في مصر، وذلك في إطار أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة في مجال الصناعة والاشتراك في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة، باعتبارها مؤسسة صناعية وطنية مؤهلة بالإمكانات البشرية والقاعدة التصنيعية.

ونقلت «الأهرام» عن السفير بسام راضى، المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن الاجتماع تناول استعراض نشاط وخطط ومشروعات الهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات المدنية والعسكرية، فضلا عن أطر التعاون القائمة في هذا الصدد مع عدد من الدول العربية والأجنبية.

وأوضح السفير بسام راضى أن رئيس الهيئة عرض خلال الاجتماع آخر الأنشطة والمشروعات البحثية والتصنيعية الجاري تنفيذها في المجالين ألمدني والعسكري، موضحا أن الهيئة تحرص على تطبيق أعلى معايير ومواصفات الجودة العالمية في خطوط إنتاجها، ليمتد نشاطها في التصنيع المدني إلى قطاعات البنية التحتية ووسائل النقل والسيارات والقطارات الكهربائية والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والأنظمة الذكية والطاقة المتجددة.

كما استعرض الفريق عبدالمنعم التراس الشراكة القائمة للهيئة مع الجهات المناظرة في عدد من الدول العربية والأجنبية وفتح أطر جديدة للتعاون المشترك وتبادل الخبرات معها، وذلك في ضوء ما تمتلكه الهيئة من قدرات وما تنتجه مصانعها من منتجات عالية الجودة.

وفي الشأن المحلي أيضا وتحت عنوان «التعليم: الامتحانات التجريبية لأولى ثانوي تبدأ 13 يناير المقبل» ذكرت صحيفة «الأهرام» أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أصدرت جدول الامتحان «التجريبي الأول»، لنهاية الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي الحالي، حيث تبدأ الامتحانات اعتبارًا من 13 إلى 24 يناير المقبل.

وأكدت الوزارة أنه لن يتم احتساب أيٍ من نتائج الامتحان «التجريبي» ضمن نتيجة الطالب في امتحانات نهاية العام الدراسي لأنها ستكون تدريبا للطلبة على النظام الجديد الذي تم وضعه للامتحانات، على أن تحتسب النتيجة النهائية لطالب الصف الأول الثانوي العام في ضوء نتيجة الامتحانين المقرر عقدهما في نهاية الفصل الدراسى الثاني، والموضوعات التي درسها الطالب في الفصل الدراسي الثاني.

وفى السياق نفسه أعلنت الوزارة أن الامتحان التجريبى الثانى سوف يُعقد في نهاية شهر مارس المقبل ليتضمن الموضوعات التي درسها الطالب من بداية الفصل الدراسى الثانى حتى موعد عقد الامتحان. ويبدأ الجدول بامتحان اللغة العربية الذي يعقد 13 يناير والأحياء (14 يناير) واللغة الأجنبية الثانية (15 يناير) والجغرافيا (16 يناير) واللغة الأجنبية الأولى (17 يناير) والرياضيات (20 يناير) والفلسفة (21 يناير) والفيزياء (22 يناير) والتاريخ (23 يناير) والكيمياء (24 يناير).

في سياق آخر، وتحت عنوان «رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع تدريب تكتيكى بالجيش الثانى» ذكرت صحيفة «»الأهرام«أن الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، شهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي الذي نفذته إحدى وحدات الجيش الثانى الميدانى، باستخدام مقلدات الرماية»المايلز«.

وأوضحت الصحيفة أن هذه المرحلة تضمنت دفع العناصر المدرعة لتطوير الهجوم وتحقيق المهام المخططة بالتعاون مع العناصر الميكانيكية، وصد هجوم العدو المضاد، وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية في الوقت والمكان المحددين للوصول إلى خط حيوى وتأمينه.. مشيرة إلى أن المشروع أظهر المستوى الراقى الذي وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية، واستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات، والسرعة في اكتشاف وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها.

وأضافت الصحيفة أن الفريق محمد فريد أشاد بمقاتلي الجيش الثاني، وبمستوى التدريب الجاد والأداء المتميز للعناصر المشاركة في المشروع، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الوصول بالوحدات والتشكيلات إلى أعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالى العالى.

وعن اجتماع مجلس الوزراء أمس، ذكرت صحيفة «الجمهورية»، أن المجلس برئاسة د. مصطفي مدبولي وافق على تفعيل قرار وزير المالية بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية الكترونيا اعتبارا من أول يناير القادم.

كما وافق على انشاء منطقة حرة بمدينة بدر لإنتاج الغزول والأقمشة والملابس الجاهزة.. تستهدف التصدير بـ 400 مليون دولار. وتتضمن استثمارات بـ 200 مليون دولار وتوفر 3 آلاف فرصة عمل.

وأشارت الصحيفة إلى أن د. محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، استعرض ترتيبات تنظيم المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «ايديكس» من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.. حيث أوضح العصار: انه سيشارك بالمعرض 373 شركة من 41 دولة. ويحضره 17 وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي و7 رؤساء أركان. و10 آلاف مشارك وزائر ووفود من 56 دولة.

كما أشارت إلى أن د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي استعرضت خلال الاجتماع ترتيبات مؤتمر الاستثمار في أفريقيا 2018 الذي يقام في شرم الشيخ خلال ديسمبر المقبل. وأوضحت أن 6 رؤساء دول سيحضرون المؤتمر، وذلك بالإضافة إلى عدد من رؤساء الحكومات و30 وزيرًا. وأكدت أهمية عقد المؤتمر قبل ترؤس مصر للاتحاد الافريقي عام 2019.

وقالت الصحيفة إن مجلس الوزراء وافق كذلك على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية انشاء الجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقية بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي ينتظر بدء الدراسة بها في سبتمبر 2020.، كما وافق على انشاء ميناء جاف ومركز لوجيستي بمدينة 6 أكتوبر لتخفيف حركة نقل البضائع على الطرق والسكك الحديدية ووافق على مشروع قرار بتجديد مهام واختصاصات نائبي وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين والتعليم الفني. ونائبي وزير التعليم العالي لشئون الجامعات والبحث العلمي.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة «الجمهورية» أن المهندس على الفضالي رئيس شركة مترو الأنفاق يرافقه المهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة قام بجولة تفقدية بمشروع تطوير محطة المرج الجديدة بالخط الأول للوقوف على الموقف النهائي للأعمال استعداداً لافتتاحها قريباً، كما تفقدا مشروع الازدواج بين محطتي المرج الجديدة والمرج القديمة للتأكد من قيام الشركة المنفذة بتنفيذ الأعمال طبقاً للبرنامج الزمني المحدد وبالفعل تم الانتهاء من أعمال تركيب وضبط السكك الخاصة بنقل الحركة من المرج القديمة إلى المرج الجديدة والعكس وجار حالياً استكمال باقي الأعمال «الشبكة الهوائية وغيرها».

وفي الشأن المحلي أيضا، وتحت عنوان «٣ وزراء يناقشون الحد من تلوث الهواء مع البنك الدولي» ذكرت صحيفة «الأخبار» أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أكد أن القضاء على المقالب العشوائية سيكون لها أثر إيجابي سريع على المواطن، وأشار إلى أن الدعم الفني المُقدم من البنك الدولي سيساعد على بناء كوادر مدربة تستطيع نقل الخبرات إلى كافة المحافظات للقضاء على مشكلة المخالفات والقمامة.

وأوضح أهمية الاستفادة من البنك الدولي في التمويل لإدارة منظومة نظافة القاهرة وإغلاق ونقل المقالب الأكثر خطورة في محافظات الجمهورية بنظام p4r والاستفادة بالتعاون مع البنك أسوة بقرض البنك الدولي لتنمية محافظتي سوهاج وقنا والذي نجح في خلق كوادر تنفيذية مدربة وتم تعميم تلك التجربة على باقي المحافظات.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال مائدة عمل مستديرة بوزارة البيئة بحضور كل من د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ود. هشام عرفات وزير النقل وبعثة البنك الدولي برئاسة كارين كمبر كبير مديري البنك الدولي للبيئة والممارسات العالمية للموارد الوطنية، لبحث سبل التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي في مجال ادارة المخلفات الصلبة والحد من تلوث الهواء.

وأوضحت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الهدف هو الوصول إلى إجراءات مناسبة لمواجهة تلك المشكلات التي تؤرق المواطن والحكومة على حد سواء، مشيرة إلى أن تحديد المشكلة يسهل حين يتم ربطها بأرقام كتحديد تكلفة تلوث الهواء ونسب تأثير زيادة تركز الملوثات في الهواء ونسب مساهمة القطاعات المختلفة كالنقل والطاقة والمخلفات.

وأضافت أن الإجراءات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات التي ضمت الوزراء والمحافظين برئاسة وزير التنمية المحلية ومنها تنظيف الشوارع وغلق المقالب العشوائية والحد من مشكلات النباشين، بالإضافة إلى زيادة نسبة تدوير المخلفات وإنشاء محطات مناولة ومدافن محكمة جديدة، إلى جانب تنمية القدرات الوطنية للشركات العاملة في مجال الجمع والنقل.

وأكدت أن إمكانية إنشاء نظام متكامل يقدم بيانات حية لحالات التلوث وإجراءات السيطرة ومدي الاستجابة ووضعها في متناول متخذي القرار للوصول إلى الإجراءات والقرارات المناسبة للقضاء على المشكلات.

من جانبه أوضح وزير النقل أن هناك خطة لتقليل انبعاثات الكربون الصادرة عن قطاع النقل، والتحول إلى النقل الجماعي الحضري، وتطوير خطوط النقل، لكن نحتاج إلى بناء القدرات في مجال حساب تكلفة الاعتبارات البيئية للتحول للنقل الجماعي الكهربائي كالتوسع في خطوط المترو والأتوبيسات الكهربائية وحساب كمية الخفض في انبعاثات الكربون.

وتحت عنوان «وزير الطيران بمجلس النواب: أجهزة بتقنيات حديثة للمنظومة الأمنية بالمطارات»، ذكرت صحيفة «الأخبار» أن الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، أعلن تطوير أنظمة الملاحة الجوية والاتصالات بما يحقق السيطرة الكاملة على المجال الجوي المصري، وكذلك المنظومة الأمنية بالمطارات المصرية، والتي شملت أجهزة ومعدات ذات تقنيات حديثة، تضمن سلامة الخدمات المقدمة إلى الراكب، واستكمال تركيب أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية، والتأكيد على استكمال الأسوار مع تفعيل منظومة المراقبة عليها، والاستغلال الأمثل لما تم توريده من أجهزة ومعدات متمثلة في أجهزة (الكشف عن البضائع والحقائب الكبيرة الصغيرة وأثر المتفجرات وبوابات تفتيش أشخاص) مما أدي إلى رفع معدلات الأداء الأمني، وتقديم خدمة أمنية مميزة حظت على إجماع دولي بالإشادة بإجراءات التأمين الخاصة بالمطارات المصرية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عُقد مع أعضاء لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو صدقي بحضور د. رانيا المشاط وزيرة السياحة.

وعرض الوزير خلال الاجتماع الخطط والاستراتيجيات التي واجه بها قطاع الطيران التحديات في الفترة الماضية من أجل النهوض بهذه المنظومة الحيوية الهامة، كما عرض الحلول العاجلة التي تم اتخاذها خاصة فيما يتعلق بتطوير المطارات المصرية، ورفع كفاءتها وزيادة السعة الاستيعابية بها.