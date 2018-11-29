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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. رئيس نادى القضاة يفتتح معرض الكتاب الأول و60% خصم على المطبوعات القانونية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى قضاة مصر منذ قليل، معرض الكتاب الأول للقضاة، وذلك خلال الفترة من 28 نوفمبر وحتى 14 ديسمبر.
يأتى افتتاح المعرض فى سبيل قيام نادى قضاة مصر بإحياء الثقافة القانونية والتنويرية فى كافة المجالات الأخرى للقضاة وتكوين شخصية قانونية واجتماعية متميزة ومثقفة.
يشارك فى المعرض كل من دار الشروق ودار النهضة العربية ودار محمود للنشر ودار ناس للطباعة والنشر ودار العدالة للنشر، بالإضافة إلى مكتبة نادى القضاة، حيث تم عرض الكتب والمطبوعات التى تنشرها وتطبعها تلك الدور بخصم خاص يصل إلى 60%.
ويبدأ العمل بالمعرض يوميا من الساعة الثانية ظهرا حتى الحادية عشر مساء عدا يومى الخميس والجمعة حيث يبدأ العمل به من الساعة الثانية عشر ظهرا.
شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. رئيس نادى القضاة يفتتح معرض الكتاب الأول و60% خصم على المطبوعات القانونية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .