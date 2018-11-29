أخبار مصر | "أمطار ورياح مثيرة للأتربة".. الأرصاد تكشف عن توقعاتها لطقس الخميس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمطار ورياح مثيرة للأتربة".. الأرصاد تكشف عن توقعاتها لطقس الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الخميس، لطيف على شمال البلاد معتدل على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وعلى مدينتي حلايب وشلاتين.

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.