أخبار مصر | تعرف على عقوبة المخالفين في قانون المرور الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على عقوبة المخالفين في قانون المرور الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقر مجلس الوزراء، قانون المرور الجديد 2018 مشتملا على القواعد الأساسية للسلامة التي تضمن الأمان للفرد والمجتمع وتساهم بشكل كبير في وقف نزيف الأسفلت الذي ازداد بالسنوات الأخيرة، والذي كان السبب الرئيسي له عدم التزام السائقين بالقواعد المنطقية العالمية للمرور، مما كان سببا رئيسيا لوضع الحكومة القواعد الملزمة وتغليظ العقوبات للحد من الحوادث، فكان قانون المرور الجديد 2018 هو السبيل لتحقيق ذلك.

وأساس القانون أن يكون لكل سائق 30 نقطة، ويتم الخصم من هذه النقاط مع كل مخالفة، ويكون حسب نوع المخالفة من شرائح خمسة من أنواع المخالفات.

غرامات مخالفات المرور في القانون الجديد.

مبلغ غرامة السير بمواد محظورة من 200 إلى 5000 جنيه.

مبلغ غرامة التعدي على أحد رجال المرور من 300 إلى 1500 جنيه.

مبلغ غرامة ترك السيارة في الطريق معطلة دون أن يقوم قائدها بالإبلاغ عن العطل من 200 إلى 2000 جنيه.

مبلغ غرامة مخالفة رجل المرور من 500 وحتى 1000 جنيه.

مبلغ الغرامة في تعطيل حركة المرور من 500 وحتى 2000 جنيه.

مبلغ غرامة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو الخمور من 1000 وحتى 3000 جنيه.

غرامة السير بمركبة ليس لها فرامل من 300 وحتى 1500 جنيه.

غرامة تجاوز السرعة المقررة بالقانون من 300 وحتى 1500 جنيه.

مبلغ غرامة فعل فاضح في الطريق العام من 300 وحتى 1500 جنيه.

مبلغ غرامة ترك المصابين على الطرق وعدم الاهتمام بهم بعد حادث مروري تصل إلى 1000 جنيه.

مبلغ غرامة السير بمركبة ينبعث منها دخان أسود كريه من 500 وحتى 1500 جنيه.

مبلغ غرامة عدم وجود طفاية حريق تصل إلى 300 جنيه.

القيادة برخصة ملغاه من 1000 وحتى 3000 جنيه.

غرامة استعمال أجهزة تؤثر على الرادار 1500 وحتى 3000 جنيه.

عدم استعمال لوحات معدنية للسيارة من 300 وحتى 1500 جنيه.