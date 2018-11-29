أخبار مصر | تعرف على موعد الزيادة الجديدة في أسعار فواتير الكهرباء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد الزيادة الجديدة في أسعار فواتير الكهرباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صرح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا زيادة في أسعار فاتورة الكهرباء أو تعريفة الكهرباء قبل شهر يوليو 2019.
وأوضح أن تكلفة الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء والذي تعاقدت عليها وزارة الكهرباء قد بلغت قيمته ما يقارب 95 مليار جنيه بالموازنة الحالية، وأن التعاقد تم على أساس احتساب سعر المليون وحدة حرارية 3 دولارات، وجاءت تصريحات وزير الكهرباء خلال اجتماعه مع محرري الوسائل الإعلامية المهتمين بأخبار وزارة الكهرباء، حيث أكد شاكر أنه لا تغيير في أسعار الكهرباء حتى الأول من يوليو 2019.
ويحاول مرفق الكهرباء عدم الضغط على المستهلك بفاتورة الكهرباء تتجاوز إمكانيته، لذلك كانت خطة رفع الدعم ممتدة حتى عام 2021، حيث يقوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بخطوط مدروسة لرفع الدعم التدريجي، وهو الجهاز المنوط به تحديد تعريفة الكهرباء الخاصة بالمستهلكين، سواء كان الاستهلاك منزلي أو صناعي أو تجاري أو خدمي، لذلك فقد أعد الدراسات التالية:
أولاً: حساب تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية التي على أساسها يتم تصميم تعريفه الكهرباء.
ثانيا: مراجعة وتقييم الهيكل التعريفي للكهرباء.
ثالثاً: إعداد مقترحات لإعادة هيكلة التعريفة والإلغاء التدريجي للدعم وأن يصل الدعم إلي مستحقيه.
رابعاً: حساب الأثر المتوقع من مقترحات إعادة هيكلة التعريفة على مستوى إنفاق الأسرة.
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