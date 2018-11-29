شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يغلق كوبرى أكتوبر جزئيًا بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى إدارة مرور الجيزة إغلاقًا جزئيًا لكوبرى أكتوبر لمدة 3 أيام، بسبب أعمال صيانة الفواصل العرضية والأسوار المعدنية الخاصة بالكوبرى بنطاق محافظة الجيزة. وأوضحت إدارة المرور، أن اﻷعمال ستكون فى صباح أيام الجمعة، والسبت، والأحد، بداية من الساعة 12 بعد منتصف الليل وحتى الخامسة صباحًا يوم الأحد المقبل، وستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة، وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.

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