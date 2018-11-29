شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أرقام بمحاكمة اغتيال النائب العام بعد تأييد إعدام 9 متهمين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 41 شهرًا على واقعة اغتيال نائب عام مصر الشهيد "هشام بركات"، سطرت محكمة النقض كلمة النهاية فى القضية، بعد الحكم بتأييد إعدام 9 متهمين وتخفيف لمتهمين آخرين، وتوجد مجموعة من الأرقام الهامة المرتبطة بالقضية:

1 ـ الرقم "67"، ويشير لعدد المتهمين فى الدعوى.

2 ـ الرقم "50"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم حكمًا حضوريًا من المحاكمة الأولى، والذين تقدموا بإقرار بالطعن على الحكم.

3 ـ الرقم "1"، ويشير للمتهم المتوفى فى الدعوى.

4 ـ الرقم "16"، ويشير للمتهمين الهروب فى الدعوى.

5 ـ الرقم "9"، ويشير للمتهمين الذين أقر بحقهم حكم الإعدام.

6 ـ الرقم "6"، ويشير لعدد المتهم الذين بدل لهم حكم الإعدام بالحكم المؤبد.

7 ـ "الرقم"5"، ويشير للمتهمين الذين ألغى حكم حبسهم وحصلوا على حكم بالبراءة.

8 ـ الرقم "4"، ويشير للمتهمين الذين نقض حكمهم جزئيا وخفف حكم سجنهم 15 سنة الصادر بحقهم من محكمة الموضوع للسجن 3 سنوات.

واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، فى يونيو 2015، ووجه للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها.