شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان" تؤكد تحمل الدولة ما يزيد عن 60 مليار جنيه لصالح أصحاب المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البرلمان ينتظر إرسال قانون أموال المعاشات فى أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أنها غير مهدرة بل مصونة وتم وضعها فى شكل صكوك بخزانة الدولة، والتى تصل إلى 362 مليار جنيه ويتم الحصول على فائدة 9% مقابل ذلك المبلغ.

ولفت، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الفوائد التى تحصل عليها الدولة من هذه الصكوك قليلة للغاية، بل وتتحمل الدولة الفرق على حسابها لتتكبد ما يزيد عن 60 مليار بصفة "مساهمة منها" لصالح المعاشات لتكون تكلفة الزيادات السنوية للمعاشات ولا يوجد أى مجال للتحايل عن ذلك كما يردد البعض.

ولفت أن البرلمان يعى جيدًا معاناة أصحاب المعاشات، والقانون الجديد للتأمينات الاجتماعية سيجعل المعاشات 80% من آخر دخل للموظفين، من خلال الإدارة الجيدة لأموال المعاشات.