شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تعلن افتتاح حضانتين للأطفال بحى الأسمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سمية الالفى رئيس الادارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، افتتاح حضانتين بحى الأسمرات تقدم كل منهما خدماتها لعدد 136 طفلا من سن عامان الى 5 سنوات، حيث تم تجهيز الحضانات بالوسائل التعليمية والتدريبية المتطورة والاثاثات وتوفير الكوادر البشرية المدربة على تقديم افضل خدمة للأطفال فى ظل اهتمام الوزارة بمرحلة الطفولة المبكرة بهدف إعداد أجيال فاعلة للوطن.

وقالت إنه جار التجهيز لافتتاح 4 حضانات أخرى، على أن تخصص إحداها للرضع ليصل إجمالى الحضانات التى تخدم أطفال الأسمرات إلى 6 حضانات متميزة.

وأشارت الألفى خلال الاحتفالية التى نظمتها الوزارة اليوم بحى الأسمرات احتفالا باليوم العالمي للطفل، أن الاحتفال شهد تنظيم قافلة طبية بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للكشف المجاني على العيون وتم توقيع الكشف وتقديم الخدمات الطبية لعدد 136 طفلا من أطفال الأسمرات هذا وسيتم توفير النظارات للأطفال مجانا، إلى جانب اتخاذ اللازم نحو الحالات التى تستوجب تدخلات جراحية.

وخلال الزيارة، قامت سمية الألفى بتفقد موقع والتجهيزات الإنشائية لمجمع خدمات الأسرة والطفل التابع لوزارة التضامن الاجتماعى والذى سيعد أول مجمع بالأسمرات يقام لخدمة المراة والطفل بتكلفة إجمالية 54 مليون جنيه ويستهدف التوسع في تقديم خدمات الأسرة والطفل لأهالى حى الأسمرات في ضوء جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم خدمة متميزة للأهالي وأبناء الحى حيث سيتضمن مركزا للتدريب المهنى ومعرض للمنتجات ومركز لمناهضة عمل الاطفال واخر للتوعية والاستشارات الأسرية.

كما شهدت الاحتفالية تنظيم العديد من المسابقات الرياضية والترفهيهة لأطفال حى الأسمرات والأنشطة التنموية التى استهدفت تعريف الأبناء بعدد من الموضوعات الهامة حول الحقوق والمسئوليات وتقبل الآخر.