شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تصدر حزمة توصيات لحدائق النخيل تجنبا للسوسة الحمراء في الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، حزمة من التوصيات الفنية لحدائق النخيل خلال شهر ديسمبر، تجنا للسوسة الحمراء والتي تنشط فيفصل الشتاء.

قال تقرير المحاصيل البستانية، إنه من أهم الممارسات الجيدة لحدائق النخيل إجراء عملية التقليم خلال ديسمبر ( فترة الشتاء حيث يقل نشاط سوسة النخيل الحمراء ثم التعفير أو الرش بأحد المبيدات الموصي بها بعد التقليم مباشرة لتجنب الإصابة بالسوسة مع مراعاة ترك عدد من 8 إلى 10 سعفات لكل سوباطة .

وأضاف التقرير أنه بالنسبة لطرق التسميد العضوي يتم إضافة السماد البلدى دفعة واحدة خلال هذه الفترة مع خلطة بالسماد الفسفوري والكبريت الزراعي بمعدل 1 إلي 5و1 ك سوبر فوسفات الكالسيوم 15 % للنخلة الواحدة حسب قوتها وعمرها وحالة الإثمار مع إضافة 1/2 إلي كيلو من الكبريت الزراعي + 1/4 ك سلفات نشادر وذلك بعمل خندق نصف دائري علي أحد جانبي النخلة بعرض وعمق 40 سم وعلي بعد من 70 إلي 100 سم من الجذع ويملا بالخلطة ويغطي من ناتج الحفر ثم تكرر في العام التالي علي الجانب الأخر من الجذع .

وعن طرق الرى والمكافحة ، شدد التقرير على الاهتمام بالري في هذه الفترة مع تجنب العطش لأن الري يساعد علي تكوين ونمو الطلع الجديد وأن يكون الري خفيف وعلي فترات متباعدة ، وبشان المكافحة الوقائية يجب المرور لإكتشاف أي إصابة بسوسة النخيل الحمراء ويتم العلاج بمجرد اكتشاف الإصابة وسرعة علاجها .

أما طرق المكافحة الميكانيكية فأشار إلى أهمية التخلص من النخيل المجهل الذي لاصاحب له ولا يتم فحصة أو علاجه، إزالة النخيل المجذوم ( المقطوع التاج ) حتي لا يكون مصدر للإصابة ، إزالة النخيل المصاب بشدة والمؤكد أن العلاج لن يعطي نتائج مرضية حيث يقطع لأجزاء صغيرة طوليا وعرضيا ثم يرش عليها محلول مبيد ويتم دفنها التربة علي عمق 1 متر ، تقليم السعف الجاف والمصاب مع عدم تخزين السعف الجاف لأنه يعتبر مصدر دائم للإصابة مع تعفير أماكن التقليم بأحد المبيدات الموصي بها لتجنب الإصابة بسوسة النخيل الحمراء.

وأوضح تقرير المحاصيل البستانية، أن أهم أعراض عفن قواعد الأوراق، تلون العرق الوسطى للأوراق الخارجية المصابة باللون البنى، و في حالة الإصابة الشديدة يهاجم الفطر الجمارة مما يسبب موت الفسائل ، عفن النورات المكافحة : يتم معاملته بالرش بأحد المبيدات الفطرية الوقائية، أما المبيد الموصي به فهو أوكسي كلور النحاس بمعدل 300 جم / 100 لتر ماء + 50 سم مادة ناشرة .

أما عفن قواعد الأوراق وطرق المكافحة فذكر أنه يتم معاملته بالرش بأحد المبيدات الفطرية الوقائية ، المبيد الموصي به : مبيد كيمازد 3ج / 1 لتر ماء ( تكرار المعاملة مرة أخري بعد 15 يوم ) + مادة ناشرة ، اللفحة السوداء وطرق المكافحة : تقليم الأجزاء المصابة ثم الرش بمبيد فطري جهازي ، و المبيد الموصي به : ( الموصي به من وزارة الزراعة ) .