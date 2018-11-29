شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تنمية بشرية تحذر من ألعاب القتل والعنف الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت الدكتورة ندى الجميعى، الأهالي و الحكومات من ألعاب العنف والقتل ليست إلا تنظيم ارهابي داعشي.

وقالت ندى الجميعى، أن مثل هذه الألعاب تهيئ الطفل والمراهق على الدم والقتل وجمع السلاح يعتبر من ضمن الغنائم، مضيفة: " بدلا أن نخرج جيل يستطيع بناء البلد، هذه الألعاب تعلمهم القتل والسرقة و يبقوا مجرمين شوارع".

وأشارت الجميعي الي ضرورة توخي الحذر من قبل الأسر ومتابعة اطفالهم باستمرار، حيث وجهت رسالة للأم" انتي الطبيب النفسي لأولادك " وفي مرحلة المراهقة "صاحبي أولادك واسمعيلهم". وعدم جلوس الطفل اكثر من ساعة الا ربع على الشاشات الالكترونية، وابدال العاب العنف بألعاب تنمية مهارات والافضل ممارسة الرياضة وتعلم الرسم او الموسيقى.

وأكدت ندى الجميعي، على ضرورة اكتشاف القدرة الذاتية ومهارات الطفل من قبل المعلم ودفعه للأمام، مضيفة: "الطفل ده كائن ضعيف في ظل التفككات الاسرية وبعض المعلمين ليس لهم دور والتغيرات الفسيولوجية التي تجعله دائما في اضطراب".