كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد عدة مناطق بمركز ومدينة أبوالنمرس بالجيزة قطعا للمياه وهى: بنى يوسف ، زاوية أبومسلم ، ترسا ، عرب التل ، الحرانية ، الملاءة ، الريغة ، فرع كامل ، شارع 6 أكتوبر، كما تشهد ضعفا عام بخطوط المياه بباقى الأنحاء، وذلك لمدة 24 ساعة اعتباراً من الساعة الـ 6 مساء يوم الجمعة، وحتى الساعة الـ 6 مساء يوم السبت. وقالت محافظة الجيزة إن سبب قطع المياه هو تنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحى لأعمال العمرة النصف سنوية بمحطة مياه أبوالنمرس المرشحة وذلك لرفع كفاءة العمل وتفادى حدوث أية أعطال. وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين ومسئولى المنشآت والمصالح الحكومية والخاصة بضرورة تدبير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع ، كما أنه تم تخصيص رقم طوارىء ( 125 ) لطلب سيارات مياه الشرب وللشكوى فى هذا الشأن.

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر | غدًا.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .