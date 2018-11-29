أخبار مصر | الحبس وغرامة 20 ألف جنيه.. الحكومة تفعل قانون يصدم كل المدخنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحبس وغرامة 20 ألف جنيه.. الحكومة تفعل قانون يصدم كل المدخنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت الدكتورة سحر لبيب، مدير إدارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة، تفاصيل قرار تفعيل القانون الخاص بالتدخين في الأماكن العامة بعقوبات الحبس وغرامة 20 ألف جنيه.
وأوضحت "لبيب"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc" مساء الأربعاء، أنه كان يوجد بعض الثغرات بهذه القوانين تعيق تطبيقها، متابعة: "سنعيد صياغة القانون وسنعدل الثغرات حتى يتم تطبيقه بطريقة سليمة".
وأضافت: "سنتعاون مع الوزارات المعنية لوضع خطة لتطبيق الغرامات لحماية غير المدخنين من أضرار التدخين".
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