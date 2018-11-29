أخبار مصر | مفاجأة سارة.. رفع مكافأة نهاية الخدمة لـ100 ألف جنيه للعاملين في هذه الجهات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة سارة.. رفع مكافأة نهاية الخدمة لـ100 ألف جنيه للعاملين في هذه الجهات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت الجمعية العمومية لصندوق الإنتماء للعاملين في الكهرباء، اجتماع موسع الثلاثاء الماضي، لمناقشة بعض القضايا العامة التي تهم كل الموظفين والعاملين في وزارة الكهرباء.

وشهد الاجتماع صدور قرار مفرح لكل العاملين بالكهرباء، وذلك بعدما تقرر بأن يكون كون حافز نهاية الخدمة للعاملين من الصندوق بحد أدنى 75 الف جنيه وحد أقصى 100 ألف جنيه لجميع العاملين ”نقل- توزيع- إنتاج”، على أن يبدأ تطبيق هذا القرار خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن عدد كبير من العاملين في شركات الكهرباء بمختلف قطاعاتها على مستوى الجمهورية قد طالبوا بضرورة أن يتم رفع الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة، وهو الأمر الذي تحقق بعد فترة طويلة من المطالبات من قبل العاملين في عدة قطاعات داخل وزارة الكهرباء والطاقة خلال السنوات الماضية.