شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة والرياض عماد الأمة العربية.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان "القاهرة والرياض عماد الأمة العربية"، تكشف ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، تفاصيل زيارة الوفد الإعلامى السعودى.. 3 رؤساء تحرير صحف سعودية لـ"الخليج 365": القاهرة والرياض عماد الأمة العربية.. سعود بن سلطان «الحياة »: السعودية لم تقدم أى رواية فى مقتل خاشقجى.. فيصل عباس «عرب نيوز»: مصلحة الرياض أن يعود اليمن سعيداً.. موفق بن سعد «مكة»: لابد من مشروع إعلامى دولى للبلاد العربية.

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من ”الخليج 365”..





ـ 3 رؤساء تحرير صحف سعودية لـ"الخليج 365": القاهرة والرياض عماد الأمة العربية.. سعود بن سلطان «الحياة »: السعودية لم تقدم أى رواية فى مقتل خاشقجى.. فيصل عباس «عرب نيوز»: مصلحة الرياض أن يعود اليمن سعيداً.. موفق بن سعد «مكة»: لابد من مشروع إعلامى دولى للبلاد العربية

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ـ 6 رؤساء يحضرون مؤتمر الاستثمار فى أفريقيا بشرم الشيخ.. «الوزراء» يوافق على تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونياً.. اليوم إعلان تفاصيل المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى.. و«العصار» يستعرض ترتيبات معرض «إيديكس» للصناعات الدفاعية والعسكرية





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ـ بعثة «طرق الأبواب» تروج للاقتصاد المصرى فى لندن.. السفير المصرى بالمملكة المتحدة: 350 ألف سائح بريطانى زاروا مصر فى 2018 .. وارتفاع نمو الصادرات بـ27%

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