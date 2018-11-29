شكرا لقرائتكم خبر عن بنك ناصر يؤكد ارتفاع حصيلة شهادة "رد الجميل" لكبار السن إلى 38 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بنك ناصر الاجتماعى برئاسة غادة والى وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة البنك، أنه يجرى استقبال المواطنين بفروع البنك المختلفة بالمحافظات لتوفير شراء شهادة "رد الجميل" لكبار السن ممن تجاوزوا 70 عامًا، وأن إجمالى حصيلة قيمة الشهادات التى تم طرحها بلغت 38 مليونًا و720 ألف جنيه حتى الآن.

وأوضح، أن قيمة الشهادة تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها ولا تزيد عن مليون جنيه للشخص الواحد، ويتم احتساب العائد من اليوم التالى للإيداع ويحق للعميل استرداد قيمة الوديعة بعد 6 شهور دون خصم، ﻭأنه يتم تيسير كافة الإجراءات بجميع فروع البنك لحصول المواطنين على هذه الشهادات، كما يقوم البنك بصرف مسعدات نقدية للأسر الأولى بالرعاية فى إطار نشاط البنك فى التكافل الاجتماعى.

وقال الدكتور شريف فاروق، نائب أول رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، فى تصريحات لـ" الخليج 365"، إن عدد من تقدموا لشغل 200 وظيفة بالدرجة الثالثة لدى البنك بلغ 54 ألفًا و500 شخص، ﻭأنه جارٍ فحص أوراق المتقدمين للتأكد من التزامهم بالشروط والقواعد الخاصة بمسابقة تعيينات الوظائف المقررة، على أن يتم التواصل مع المتقدمين وتحديد موعد للمقابلة فى المعهد المصرفى.

ولفت، إلى أنه سيتم عقد اختبارات تحريرية ومقابلات شخصية للمتقدمين لشغل هذه الوظائف، وذلك بالنسبة للحاصلين على بكالوريوس تجارة وما يعادله وليسانس حقوق، حيث ستتضمن الاختبارات فى اللغة الأجنبية وكذلك فى إدارة الأعمال والتخصصات المطلوبة للمتقدمين وذلك من خلال لجنة متخصصة، ﻭأنه من المقرر بدء عقد المقابلات والاختبارات للمتقدمين خلال شهرين من خلال التواصل معهم وتحديد موعد لهم.