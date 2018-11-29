شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كوريا الجنوبية: مصر بلد كبير ومؤثر فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة يوون يوا تشول، أن مصر بلد كبير ومؤثر فى الشرق الأوسط وأفريقيا وتمتلك حلولا اقتصادية كبيرة بفضل الجهود التى يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدفع الاقتصاد المصرى إلى الأمام.

وقال السفير الكورى - خلال اللقاء الذى عقده مع ممثلى وسائل الإعلام والصحف بأسوان مساء اليوم الأربعاء - إن مصر حققت نموا اقتصاديا حاليا وصل إلى 6%، يساعد كثيرا على زيادة حجم الاستثمارات الكورية داخل مصر، مضيفا: "وقعنا مع الحكومة المصرية العديد من اتفاقيات التعاون بلغت تكلفتها نحو 3 مليارات دولار وذلك على هامش زيارة الرئيس السيسى إلى كوريا الجنوبية عام 2016، كما يجرى تنفيذ مشروعات مشتركة فى مجالات البنية التحية وإنشاء خط للسكة الحديد يربط نجع حمادى بالأقصر بتكلفة 150 مليون دولار".

وأشار إلى أن السائح الكورى يعشق زيارة مصر، والأهرامات والنيل، حيث زار مصر قبل ثورة يناير نحو 70 ألف سائح.

وأعرب السفير الكورى عن سعادة بلاده بالتعاون الثقافى مع أسوان من خلال إنشاء قسم للغة الكورية بجامعة أسوان لدعم التواصل ونشر الثقافة الكورية داخل المحافظة، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية ستستغل وجود قسم اللغة الكورية فى إقامة أيام ثقافية وفعاليات للثقافة الكورية داخل أسوان.