شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الإثنين تأخر إقلاع 3 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل. وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة أن رحلة الخطوط الكويتية 320 المتجهة إلى الكويت تأخرت عن الموعد المقرر لها بجدول التشغيل وذلك بسبب ظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط نسما 110 المتجهة إلى حائل، ورحلة الخطوط العمانية للطيران 814 المتجهة إلى عمان وذلك بسبب أعمال الصيانة.

شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .