شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يطلق اليوم مبادرة "كونى منتجة" للتأهيل النفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطلق المجلس القومى للمرأة اليوم الخميس، مبادرة كونى منتجة للتأهيل النفسى والتدريب على صناعة الحلى والمشغولات اليدوية لمناهضة العنف ضد المرأة بالتمكين الإقتصادى. وتتضمن المبادرة، إقامة ورش فنية لتعليم الفتيات ذوات الإعاقة البصرية صناعة الحلى والحرف اليدوية يعقبه إقامة معرض لمنتجاتهن. ويأتى ذلك فى إطار حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة و خطة لجنة المرأة ذات الإعاقة في المجلس والتي تنص على تمكين المرأة ذات الإعاقة لإدماجها في المجتمع لتصبح عضو فعال ومنتج في المجتمع ومشاركة بفاعلية في خطط وسياسات التنمية القومية والتأهيل.

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