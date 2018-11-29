شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الخميس 29/11/2018 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الخميس ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على باقى الأنحاء ، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد .

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وعلى مدينتى حلايب وشلاتين ، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بالقاهرة العظمى 24 والصغرى 16 ، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14 ، ومطروح العظمى 23 والصغرى 13 ، وسوهاج العظمى 27 والصغرى 13 ، وقنا العظمى 27 والصغرى 14 ، وأسوان العظمى 28 والصغرى 12 .

الطقس فى الأردن

نهاراً

توالي درجات الحرارة ارتفاعها، لتتجاوز معدلاتها العامة بحدود 3-5 درجات مئوية.

وبالرغم من ذلك فيُتوقع أن تتكاثر تدريجياً السُحب على ارتفاعات مختلفة، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات محلية رعدية من الأمطار بالأخص في شمال وشرق المملكة.

الرياح تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

في خليج العقبة: -الرياح: متقلبة الاتجاهات، خفيفة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس بارداً بوجهٍ عام في أغلب مناطق المملكة.

الرياح تكون جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً و تزيد من الإحساس بالبرودة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ولطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة غلى معتدلة السرعة.