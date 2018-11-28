شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تكتسي باللون البرتقالي في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أضاءت وزارة التضامن الاجتماعي مبنى الديوان العام باللون البرتقالي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

وبحسب بيان، الأربعاء، نادت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1999 بتخصيص يوم 25 نوفمبر يومًا عالميًا لمناهضة العنف ضد المرأة استجابة للدعوات التي نادت بها العديد من المنظمات النسائية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتنظيم العديد من البرامج التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالعنف الذي تتعرض له المرأة في جميع المجتمعات، وتستمر الفعاليات الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة هذا العام لمدة 16 يومًا.

وأكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ضرورة التصدي لجميع أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة على اختلاف المجتمعات والذي يترك بالتالي أثرًا نفسيًا سيئًا عليها.

وقالت إن الوزارة تقدم العديد من الخدمات والبرامج التي من شأنها رفع مستوى معيشة المرأة وتمكينها اقتصاديًا، إضافة إلى مراكز استضافة المرأة المعنفة التابعة للوزارة والتي تعمل على إعادة تأهيل المرأة التي تعرضت للعنف وتقديم المشورة اللازمة لها سواء اجتماعية أو نفسية أو قانونية من خلال أخصائيين مؤهلين أو من خلال التوعية الخارجية في الجمعيات الأهلية والقوافل واللقاءات الجماهيرية.

شاهد.. مباني «التضامن» بالبرتقالي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

شاهد.. مباني «التضامن» بالبرتقالي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

شاهد.. مباني «التضامن» بالبرتقالي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

شاهد.. مباني «التضامن» بالبرتقالي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة