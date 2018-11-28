شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تطلب مقابلة صيدلانية صفعتها مواطنة خلال مبادرة «100 مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، كلفت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بمتابعة واقعة الاعتداء على صيدلانية من قبل مواطن خلال ممارسة عملها ضمن مبادرة «100 مليون صحة» للكشف عن «فيروس سي» والأمراض غير السارية.

وأضاف «مجاهد» أنه فور نشر «المصري اليوم» واقعة الاعتداء على الصيدلانية بوحدة صحة أبوالنواتير، وتفاصيل صفعها على وجهها من قبل مواطنة كانت تريد تجاوز دورها في الطابور، تم التواصل مع الطبيبة للاطمئنان عليها، مشيرا إلى أن الوزيرة طلبت مقابلتها للاستماع إليها وضمان عدم تكرار الاعتداء على المشاركين في الحملة.

كانت الدكتورة مها بهجت، نائب مدير الوحدة، قالت لـ«المصري اليوم» إنها فوجئت خلال عملها بتوقيع الكشف على المواطنين المترددين على الوحدة، بقيام سيدة بصفعها على وجهها وتعرضها للشتائم وتكسير «التابلت» الخاص بالحملة الذي تسلمته من الوزارة، وذلك بسبب رفضها تجاوز السيدة وابنتها للدور المخصص لهما.

وأشارت إلى أنها حررت محضرا بسبب تكرار الاعتداءات على المشاركين بالحملة في الفترة الأخيرة دون وجود حماية، خاصة وأن الحملة يشارك بها سيدات وتستمر لفترتين إحداهما مسائية، مؤكدة أنها رغم محاولات الصلح من المعتدين لكنها لن تتنازل عن حقها لضمان عدم تكراره مع زملاء لها الفترة المقبلة.

وأضافت: «يعني إيه دكتوره تتعرض للإهانة والضرب بالقلم على وشها من واحدة (...) بتعملها الكشف وده لمجرد إنها قالتلها استني دورك واحترمي النظام عشان الزحمة، تتهجم عليها وتضربها وتكسر تليفونها وتقلب المكتب».