شكرا لقرائتكم خبر عن «مش هعديها» و«اتكلمي».. شعار المنظمات النسائية لمناهضة الاغتصاب الزوجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت عدة منظمات نسائية حملاتها لمناهضة العنف في جميع المحافظات، ضمن فعاليات حملة الـ16 يومًا للمناهضة العنف ضد المرأة، والتي أطلقتها الأمم المتحدة بدءًا من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر المقبل، وذلك تحت شعار «مش هعديها» و«اتكلمي».

وبحسب بيان، نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالدقهلية ندوة بعنوان «مناهضة العنف ضد المرأة مسؤولية الجميع»، بقرية الدرافيل بحفير شهاب الدين بمركز بلقاس، حيث تحدثت نجوى الدماصي، المقررة المناوبة للفرع في البداية عن تعريف العنف وصوره للمرأة والتي تتمثل في حرمانها من التعليم وزواج القاصرات والتحرش والحرمان من الميراث وتعنيفها.

وأكدت الدكتورة هانم العرس، مدير عام الشؤون الصحية ببلقاس، على ضرورة الاهتمام بصحة المرأة والخدمات التي تقدم لها من خلال مركز صحة المرأة.. ووعدت بتكثيف القوافل الطبية المتخصصة في المناطق النائية.

وأكد المستشار زاهر مصطفى، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات، أهمية دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مناهضة العنف ضد المرأة بالتوعية وإنشاء مراكز استضافة للمعنفات ومساندتهم قانونيًا.

وتتعاون هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت، المعنية بتعزيز حق الفتيات في المساواة، مع مؤسسة المرأة الجديدة لتنفيذ عدد من الفعاليات والورش التدريبية للإعلاميين وممثلي المجتمع المدني والشباب والشابات حول قضايا العنف ضد المرأة وذلك تحت شعار #اتكلمي #مش_هعديها.

وقالت منى واصف، مدير مشروع الاتصال والإعلام ببلان، إن فعاليات بلان ومؤسسة المرأة الجديدة تتركز هذا العام حول مقترح قانون العنف الموحد والذي من المتوقع مناقشته في الدورة البرلمانية الحالية، والذي يخاطب عددًا من القضايا الخاصة بأشكال العنف المختلفة التي تعاني منها الفتيات والنساء في المجتمع المصري.

وأضافت لـ«المصري اليوم» أنه سيجري تنفيذ عدد من ندوات التوعية لطالبات المدارس وعضوات نوادي الفتاة بمراكز الشبابحول أشكال العنف وكيفية التصدي له، في محافظات السويس والدقهلية والإسماعيلية والشرقية والقاهرة.