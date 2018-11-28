شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء مشترك بين كهنة الفيوم ورهبان دير النقلون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انعقد صباح الأربعاء، بدير القديس الأنبا أبرام في الفيوم، اجتماع بين كهنة إيبارشية الفيوم، ومجمع رهبان دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون.

وبحسب بيان، ترأس الاجتماع نيافة الأنبا أبرام، مطران الفيوم، في أولى لقاءات نيافته الرعوية عقب نواله رتبة «مطران» بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، الأحد الماضي.

وبدأت فعاليات اللقاء بالقداس الإلهي، والذي تمم خلاله نيافة الأنبا أبرام طقس تدشين بعض أواني خدمة الإفخارستيا، وعقب القداس استضاف اللقاء القمص داود لمعي كاهن كنيسة الشهيد مارمرقس الرسول بمصر الجديدة الذي ألقي ثلاث محاضرات (احفظ الوديعة- الأب الكاهن وإدارة الوقت- الأب الكاهن في الليتورجية)، كما أجاب على أسئلة الحضور.

من جانبه أعرب نيافة الأنبا أبرام عن شكره العميق لقداسة البابا تواضروس الثاني على منحه رتبة مطران، فيما قدم الحضور من الآباء الكهنة والرهبان التهنئة لنيافته بالمناسبة ذاتها.