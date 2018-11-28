شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي السكان» يطلق مبادرة لحث المواطنين على تحليل «فيروس C» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس القومي للسكان، عن تنظيم مبادرة شباب مصر خلال الأسبوع الجاري عدد من اللقاءات التثقيفية بمحافظتي القليوبية والدقهلية، للتوعية وتشجيع المواطنين على ضرورة وأهمية الفحص عن فيروس سي والأمراض غير السارية ضمن حملة 100 مليون صحة التي يجري تنفيذها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبحسب بيان، الأربعاء، ستعقد «مبادرة شباب مصر» خلال ديسمبر المقبل 120 جلسة توعية مجتمعية في أربعة محافظات هي محافظة أسيوط ومحافظة بني سويف ومحافظة القليوبية ومحافظة الدقهلية، وذلك في إطار استكمال خطة العمل بالمبادرة ومواصلة مراحل توعية وتثقيف المواطنين وتغير المفاهيم الخاطئة وتحسين خصائصهم السكانية.

وأجرى فريق من المجلس القومي للسكان جولة في محافظتي القليوبية والدقهلية، في بعض مراكز وقرى المحافظتين، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية العاملة في مجال السكان وتنظيم الأسرة والوحدة المحلية ومركز الشباب وإلقاء ندوات تثقيفية عن الصحة العامة والصحة الإنجابية والتغذية والزواج المبكر والختان وغيرها من الموضوعات بهدف توعية الأهالي على السلوكيات التي تحافظ على صحتهم وتحسن من خصائصهم السكانية.

وقامت مجموعة من القوافل الطبية بالتمركز في أماكن تجمع الأهالي، واشتملت القوافل على عيادات أمراض السكر والضغط وأمراض سوء التغذية وعيادات تنظيم الأسرة والمشورة الطبية وعيادات رعاية الطفل بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية السريعة.

وحضر فعاليات المبادرة مجموعة من القيادات المحلية بالمحافظتين ومسؤولي الجمعيات الأهلية وخبراء من المجلس القومي للسكان ومدير فرع المجلس وبعض أساتذة من كليات الطب والتمريض المشرفين على هذه الفعاليات.

جدير بالذكر أن مبادرة شباب مصر يقوم بتنفيذها المجلس القومي للسكان بمشاركة منظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF، وتأتي أهمية المبادرة في تنفيذ أهداف الاستراتيجية القومية للسكان من تنمية المجتمع وتقليل معدل النمو السكاني عبر التوظيف الفعال للتخطيط العائلي وتحسين الصحة الإنجابية والحفاظ على صحة المراهقين وتعليمهم، وتعزيز دور المرأة.

ويجري تنفيذ هذه المرحلة التكميلية من «مبادرة شباب مصر» استكمالا لخطة العمل بالمبادرة، حيث يجري تنفيذها في محافظات القاهرة والقليوبية وأسيوط والدقهلية وبني سويف، وقد تم اختيار مركز من كل محافظة لتنفيذ المبادرة به، وفقا لما انتهت إليه المؤشرات المركبة.

وتستهدف مبادرة شباب مصر دعم الشباب لفهم تحديات مجتمعاتهم، وتحديد دورهم في المساهمة للتغلب على هذه التحديات بالتثقيف الصحي والمجتمعي، وتوجيه الطلاب لأفضل الطرق لاستغلال مهاراتهم المختلفة لصالح المشاركة المجتمعية في المبادرات الجديدة التي تستهدف تنمية المجتمع، وذلك عن طريق عدد من الخطوات مثل تدريب الشباب على التعرف وتحديد مشكلات مجتمعه الأساسية والمشاركة في إيجاد آليات مبتكرة للتغلب على التحديات المختلفة، وكذلك التدريب على وسائل وبرامج التوعية بالمشكلات التي يعاني منها المجتمع المصري مثل الأنماط الصحية للحياة، والتغذية في المراحل العمرية المختلفة، وصحة الأسرة ومفهوم الأسرة الصغيرة، والوقاية والعلاج من الأمراض المعدية وغير المعدية.

بالإضافة إلى مشاركة طلبة الجامعات في تقديم التوعية في جامعاتهم وفي المراكز الأكثر احتياجا في محافظاتهم، والمشاركة في متابعة تنفيذ الأنشطة التوعوية المختلفة بالتنسيق مع فرع المجلس القومي للسكان في كل محافظة، وكذلك رفع الوعي الصحي والسكاني من خلال مجموعة من البرامج التي تغطى عدد من الموضوعات مثل التوعية بالمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية «100 مليون صحة»، والتوعية بنمط الحياة الصحية، والأخذ بأساليب الوقاية مثل التطعيم، والكشف المبكر للأمراض، والتردد على الخدمات الصحية والاستفادة من البرامج الصحية المتاحة، والتعليم.