شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقي: ما يحدث بالمرحلة الثانوية تغيير «ثقافي كبير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن منظومة التعليم الجديدة تركز على بناء نظام جديد تمامًا، ومايحدث بالمرحلة الثانوية هو تغيير ثقافي كبير قبل أن يكون تغيير في الامتحانات.

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صح النوم» على فضائية «ltc»، اليوم الأربعاء، تحديد مجلس الوزراء لمهام واختصاصات نائبي وزير التعليم الفني، ونائب وزير التعليم للمعلمين، شيء ممتاز لم يكن يحدث من قبل، حيث كان من قبل يترك تحديد المهام للوزير، موضحًا أن أن تقنين الوصف الوظيفي والمهام لنائب الوزير يساهم في تحديد المسئولية وسهولة محاسبة المقصرين.