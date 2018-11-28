شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «إسكان النواب»: السجن والغرامة لكل من يزور بأوراق التصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن عقوبة من يزور في أوراق التصالح الخاص بمخالفات البناء، غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، والحبس 5 سنوات.

وأضاف «والي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أن المالك الحالي للموقع محل مخالفة البناء هو من سيتقدم بطلب التصالح للجنة المختصة.

ومن جانبه قال أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن هناك 3 ملايين عقار بدون ترخيص منذ يناير 2000 حتى سبتمبر 2017.

كانت وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مع مراعاة إعادة صياغة بعد المواد صياعة قانونية، وكتابة تقرير نهائى تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.

وأعلنت اللجنة، أن الإدارة المركزية لحماية الأراضى أرسلت خطابا بشأن ضم الكتل السكانية الملاصقة للأحوزة العمرانية القديمة للحيز العمرانى الجديد، تضمن إنه وفقا لقرار مجلس الوزراء تم تشكيل لجنة بعضوية كل الوزارات المختصة، وتم الاستعانة بممثل عن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وهيئة المساحة والجهاز المركزى والرقابة الإدارية.