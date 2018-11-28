أخبار مصر | وزيرة البيئة تترأس الجلسة العامة لمؤتمر الأطراف الـ 14 لاتفاقية التنوع البيولوجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة البيئة تترأس الجلسة العامة لمؤتمر الأطراف الـ 14 لاتفاقية التنوع البيولوجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورئيس مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، الجلسة العامة المنعقدة مساء اليوم بمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي بحضور السيدة كريستيانا بالمر السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأطراف للتنوع البيولوجي ورؤساء مجموعتي العمل وممثلى الوفود.

تناولت الجلسة استكمال إجراءات اعتماد الوثائق النهائية لفرق العمل واعتماد عدد من مسودات القرارات الخاصة باتفاقيتى ناجويا وقرطاجنة واستعراض عمل فريق الموازنة.

وأكدت فؤاد، عن سعادتها بروح التعاون والتوافق التى تسود الجلسات والذى مكنا من إعتماد ما يزيد عن 85% من المسودات من أجل حماية التنوع البيولوجي بالعالم.

جديرا بالذكر أن مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي يعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 17 إلى 29 نوفمبر الجارى تحت شعار الإستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الإنسان والكوكب.