أخبار مصر | "التضامن" تفتتح حضانتين بحي الأسمرات بالتعاون مع جمعية خير وبركة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" تفتتح حضانتين بحي الأسمرات بالتعاون مع جمعية خير وبركة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت الدكتورة سمية الألفى رئيس الادارة المركزية للرعاية الاجتماعية، أنه تم افتتاح حضانتين بالأسمرات بالتعاون مع جمعية خير وبركة تقدم كل منهما خدماتها لعدد 136 طفل من سن سنتين الى 5 سنوات، حيث تم تجهيز الحضانات بالوسائل التعليمية والتدريبية المتطورة والاثاثات وتوفير الكوادر البشرية المدربة على تقديم افضل خدمة للاطفال، فى ظل اهتمام الوزارة بمرحلة الطفولة المبكرة بهدف اعداد اجيال فاعلة للوطن.

وأضافت الألفي، في بيان لها، أنه جارى التجهيز لافتتاح 4 حضانات أخرى على أن تخصص إحداها للرضع ليصل إجمالى الحضانات التى تخدم أطفال الأسمرات إلى 6 حضانات متميزة.

وجاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعى صباح اليوم بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشيونال والهيئة القبطية الإنجيلية احتفالا باليوم العالمي للطفل لأطفال حى الاسمرات.