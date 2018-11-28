أخبار مصر | "أخبار البرلمان × 24 ساعة".. برلمانية تدشن حملة "الولد مش عزوة".. ونائبة عن "الفياجرا": "تهريج"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أخبار البرلمان × 24 ساعة".. برلمانية تدشن حملة "الولد مش عزوة".. ونائبة عن "الفياجرا": "تهريج" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت بوابة الخليج 365 الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلس النواب، نعرض أهمها في نشرة "أخبار البرلمان × 24 ساعة"، ومنها:

* برلمانية تدشن حملة "الولد مش عزوة" لمواجهة الكثافة السكانية

دشنت النائبة سعاد المصري، عضو مجلس النواب، حملة تحت عنوان "الولد مش عزوة" لتنظيم عدد من الزيارات فى المحافظات المختلفة وتهدف إلى توعية المرأة حول خطورة كثرة الإنجاب وأن الزيادة السكانية تشكل خطورة على الدولة أكثر من الإرهاب.

وأشارت سعاد المصري، فى بيان لها اليوم، إلى أن الحملة تهدف أيضا لبحث أسباب الزيادة السكانية، وتغيير بعض المفاهيم المغلوطة لدى الكثير من المواطنين منها العزوة والسند وبعض المعتقدات الدينية التى يفسرها البعض تفسيرا خاطئا ومنها على سبيل المثال أن لكل طفل رزقه ومحدش بيرزق حد وما إلى ذلك.

وطالبت "المصرى" بتكاتف كل مؤسسات الدولة فى التعامل مع هذه الأزمة ومنها مؤسسات الأزهر والكنيسة والدور التوعوى والمناهج التعليمة، والإعلام، مؤكدة أن حل هذه المشكلة لن يكون قاصرا على جهة أو مؤسسة واحدة، مطالبة بتفعيل دور الرائدات الريفيات وهذا كله من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة خاصة فى المحافظات شديدة الفقر والأكثر خصوبة.

* بعد طرح "الفياجرا النسائية".. برلمانية: وزيرة الصحة "تصنع الانجازات من الوهم"

استنكرت النائبة اليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ما تقوم به الدكتورة هالة زايد بشأن إعلان موافقة الوزارة على إطلاق أول دواء لضعف الرغبة الجنسية عند السيدات "الفياجرا النسائية" بعد استنادها على إحدى الدراسات والتي أكدت أن السبب الأكبر للطلاق في مصر هو سوء العلاقة الحميمة بين الزوجين.

ووجهت اليزابيث، في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، رسالة لوزيرة الصحة قائلة: "مصر في السنوات الأخيرة الماضية عانت من تدهور منظومة الصحة وبدل ما حضرتك تبذلي جهد لإعادة هيكلة القطاع وحل أزماته بالكامل بتعلني عن إطلاق دواء لضعف الرغبة الجنسية عند السيدات وكأنه انجاز بأن وزارة الصحة اخترعت دواء جديد لعلاج مرض الإيدز"، مُؤكدة أن حجة وزارة الصحة لإعلان طرح هذا العقار بالأسواق "تهريج" – على حد وصفها.

ووجهت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تساؤل لوزيرة الصحة قائلة: "ما هو دور وعلاقة وزارة الصحة بالطلاق؟"، مُشيرة إلى أن هناك العديد من الجهات بالدولة معنية بالشأن الاجتماعي والأسري، وتابعت: "الإنسان لما بيكون فارغ وفاضي بيدور على انجازات وهمية ويعلنها".

* "برلماني" يطالب "الشباب" بتوفير ملاعب بديلة للمقامة على الأرض الزراعية

طالب النائب ماجد طوبيا، مجلس النواب، الحكومة ووزارة الشباب بتوفير بدائل للملاعب بمراكز الشباب بالقرى والمراكز والنجوع على مستوى الجمهورية وبخاصة محافظات الصعيد والتى يتم إزالتها الآن، والتى تم بنائها على أراضى زراعية بعد 2011 خاصة أن ملاعب الكرة بالقرى والمراكز هى المتنفس الوحيد لشباب تلك المناطق ويمارسون فيها هوايتهم المفضلة.

وأكد "طوبيا" فى بيان له اليوم، على أنه مع الإزالة وضرورة وقف التعدى على الأراضي الزراعية، ولكن فى نفس الوقت لابد من توفير البديل للملاعب أو المساكن للأسر غير القادرة والتى قامت بالبناء على الأراضى الزراعية، وذلك حتى لا يتحول القرار لعبء على بعض المواطنين والأسر غير القادرة التى لجأت للمخالفة لعدم وجود بديل، وفى النهاية يتم إزالة التعديات بشكل كامل حتى لا تجد هذه الأسر نفسها فى الشارع.

وأشار "طوبيا" إلى، أن الملاعب الخاصة التى تم إنشائها فى عدد من قرى ومراكز محافظات الصعيد والوجه البحرى تعد وسيلة بديلة لعدم وجود مراكز شباب وإزالة هذه الملاعب التى لا يختلف أحد على أنها تمثل تعديات ومخالفات صريحة يعنى حرمان الشباب من ممارسة الرياضة وأنهم يصبحون عرضه للأفكار المتطرفة فى الوقت الذى تشجع الدولة الاستثمار فى الشباب والرياضة.