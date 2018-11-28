شكرا لقرائتكم خبر عن «يونسكو» تدرج فن «الأراجوز» على قائمة «حماية التراث» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت وزارة الثقافة فى إدراج ملف الدمى اليدوية التقليدية المعروفة بفن «الأراجوز»، بقائمة الصون العاجل للتراث غير المادى، بمنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم «يونسكو»، ليلحق بـ«السيرة الهلالية» ولعبة «التحطيب»، إذ تم إدراج الأولى فى 2008 والثانية فى 2016.

وقالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن تسجيل الأراجوز بالقائمة يُعد إنجازاً جديداً للجهود الرامية إلى الحفاظ على الموروثات الشعبية غير الملموسة ونصراً غالياً فى ميدان حماية الهوية.

وأضافت، فى بيان، أن التراث المصرى يزخر بالعديد من الملفات التى تسعى الوزارة لتسجيلها بقائمة «يونسكو» خلال الفترة المقبلة، مُثمِّنة جهود وفد مصر، الذى ترأسته الدكتورة نهلة إمام، الأستاذ بأكاديمية الفنون، فى إعداد الملف وعرضه وحتى اعتماده، ووجهت التحية إلى وزارة الخارجية لتعاونها مع وزارة الثقافة فى إقناع الأعضاء بالتصويت لصالح الطلب المصرى، الذى تم إعداده فى مارس 2017، وشمل العديد من الأسانيد المهمة، إلى جانب المنجزات التى تمت لإعادة إحياء هذا الفن.

وقال السفير إيهاب بدوى، سفير مصر فى باريس، المندوب الدائم لدى «يونسكو»، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن التسجيل جاء فى إطار الجهود المشتركة المبذولة من قِبَل وزارتى الخارجية والثقافة فى الفترة الماضية، مشيراً إلى الأهمية المتنامية لاتفاقية 2003، الخاصة بصون التراث الثقافى غير المادى، والاهتمام الذى تُوليه مصر لتلك الاتفاقية فى ضوء تراثها الثرى فى هذا المجال، منوهاً بأن مصر سبق أن سجلت على القوائم التمثيلية للتراث الثقافى غير المادى كلاً من «السيرة الهلالية» و«التحطيب»، كما تقوم حالياً بتسجيل ملف نسيج «التلى»، فضلاً عن ملف عربى مشترك تضافرت فيه جهود 14 دولة عربية حول «المهارات والطقوس المرتبطة بالنخلة».

وأضاف أن مصر أوضحت خلال مناقشات اللجنة أن «الأراجوز» يُعد شكلاً قديماً للمسرح فى مصر يعتمد على العرائس اليدوية التقليدية، ويتم نقله شفاهة من جيل إلى جيل، مشيراً الى أهمية إدراجه على قائمة التراث الثقافى غير المادى.