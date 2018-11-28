شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيق سويسرى يتهم حفيد مؤسس الإخوان بالتحرش بقاصرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد أقل من أسبوعين على الإفراج المشروط والمؤقت عن طارق رمضان، حفيد مؤسس تنظيم الإخوان المسلمين حسن البنا، فى فرنسا، بتهمة الاغتصاب، وجد الأكاديمى السويسرى الجنسية نفسه ملاحقاً من جديد، لكن هذه المرة من خلال وقائع حدثت حينما كان أستاذاً للغة الفرنسية فى إحدى المدارس الثانوية فى سويسرا بين عام 1984 و2004.

وكشف تقرير، أصدره مجلس الدولة السويسرية، أن طارق رمضان قام بالتحرش الجنسى ببعض طالباته القاصرات اللواتى تتراوح أعمارهن بين 15 و18 عاما، وفق ما أكدته إذاعة «لاك» السويسرية، وأوضحت الإذاعة أن المحققين، وهما قاضيان سابقان، استمعا إلى أقوال نحو 50 شخصا، بينهم 4 نساء، قام طارق بالتدريس لهم فى الماضى.

ووجد التحقيق، الذى تم فتحه يوم 14 مارس 2018، أن رمضان متورط فى «علاقات غير لائقة» مع تلميذاته، حيث كان يدعو طالباته إلى تناول الغداء فى أحد المطاعم القريبة من المدرسة، قبل أن ينفرد بهن فى سيارته أو فى أماكن معزولة، وذكر التقرير السرى أن رمضان كان يمارس إغراءاته وأفعاله غير اللائقة.

وأوضح التقرير أن رمضان، 56 عاما، حاول إغواء إحدى الطالبات الأربع والتى كانت تبلغ 14 عاماً حينها، ولكن دون جدوى، بينما تشير التحقيقات إلى أنه تمكن من إقامة علاقات جنسية بالطالبات الـ3 الأخريات اللواتى كانت أعمارهن تترواح بين بين 15 و18 عاماً وقتها.

وبحسب مجلة «لوبوان» الفرنسية، فإن التقرير السويسرى يؤكد تقارير نشرتها صحف سويسرية فى نوفمبر 2017، والتى أجمعت على أن رمضان كان يقوم بإغراء طالباته القصَّر، ونقلت صحيفة «تريبون دو جنيف» السويسرية عن إحدى الطالبات اللاتى كان طارق رمضان يدرس لهن، تأكيدها بتحرشه الجنسى بها 3 مرات فى سيارته، موضحة أن العلاقة كانت بالتراضى.

وذكرت صوفى روزيلى، مسؤولة قسم التحقيقات فى صحيفة «تريبون دو جونيف»، أن هذه الوقائع تعود للفترة بين 1980 و1990، حين كان حفيد مؤسس الإخوان يدرّس اللغة الفرنسية والفلسفة فى مدرستين وهما «ثانوية سوسير وإعدادية كودريى».

ويرى العديد من المراقبين أن المعلومات التى كشفها التقرير السويسرى، قد يكون لها تأثير على مسار العدالة فى فرنسا، حيث يواجه طارق رمضان رسمياً اتهامات بالاغتصاب وجهتها له امرأتان إحداهن هند عيارى، وقد كان اعترف مؤخراً بإقامة علاقات جنسية بالتراضى معهن، نافياً تهمة الاغتصاب.

وقرر القضاء الفرنسى الإفراج عن طارق رمضان، أستاذ للدراسات الإسلامية بجامعة أوكسفورد، بعد 9 أشهر من اعتقاله بتهمة اغتصاب السيدتين، مقابل كفالة مالية قيمتها 300 ألف يورو، ومصادرة جواز سفره، ومنعه من مغادرة الأراضى الفرنسية، ومنعه من التواصل مع النساء اللواتى اتهمنه بالاغتصاب والشهود فى الملف، من أجل استكمال التحقيقات بشأن الاتهامات الموجهة إليه.