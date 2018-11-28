شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس شهرين والعزل لرئيس وأمين جامعة دمنهور لامتناعهما عن ترقية «أستاذة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنح دمنهور، برئاسة المستشار محمود حجازى، رئيس المحكمة، وسكرتارية محمد عبدالعزيز، وبحضور محمد سلطان وكيل النيابة، بحبس رئيس جامعة دمنهور وأمين عام الجامعة شهرين مع الشغل وعزلهما من الوظيفة وكفالة ألف جنيه وتعويض مؤقت قدره 10 آلاف وواحد جنيه و50 جنيهًا أتعاب محاماة لامتناعهما عن ترقية أستاذ مساعد بكلية التجارة لدرجة الأستاذية.

جاء ذلك في الدعوى رقم 6392 لسنة 2018 المقامة من الدكتورة فايزة عبيد الله، أستاذ المحاسبة المساعد بكلية التجارة، ضد الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، وعواطف عبدالمنعم، أمين عام الجامعة، لمنحها لقب أستاذ بقسم المحاسبة بكلية التجارة.

وأوضحت المدعية في دعواها أنها تم منحها اللقب العلمي أستاذ بقسم المحاسبة بجلسة مجلس الكلية بتاريخ 14 نوفمبر 2017، وصدق مجلس الجامعة على القرار بتاريخ 29 يناير 2018، وحصولها على اللقب العلمي أستاذ بقسم المحاسبة تخصص تكاليف، إلا أن الجامعة امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس الكلية والجامعة وترقيتها بما يعتبر معه امتناع عن تنقيذ قرار جهة إدارية يخضع لنص المادة من 123 من قانون العقوبات.