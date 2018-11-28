شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: استكمال اعتماد وثائق مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، رئيس مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، الجلسة العامة المنعقدة مساء الأربعاء بمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي بحضور كريستيانا بالمر السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأطراف للتنوع البيولوجي ورؤساء مجموعتي العمل وممثلى الوفود.

وتناولت الجلسة استكمال إجراءات اعتماد الوثائق النهائية لفرق العمل واعتماد عدد من مسودات القرارات الخاصة باتفاقيتي ناجويا وقرطاجنة واستعراض عمل فريق الموازنة.

وأكدت فؤاد بالجلسة عن سعادتها بروح التعاون والتوافق التي تسود الجلسات والذي مكنا من اعتماد ما يزيد عن 85% من المسودات من أجل حماية التنوع البيولوجي بالعالم.

جدير بالذكر أن مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي يعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 17 إلى 29 نوفمبر الجاري تحت شعار الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الإنسان والكوكب.