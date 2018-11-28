شكرا لقرائتكم خبر عن «نزيف المزلقانات»: مصرع 4 فى تصادم جرار وقطار بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرون، فى حادث اصطدام قطار بجرار زراعى و«توك توك»، بعد اقتحامهما مزلقان قرية تفهنا العزب التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، أمس، وانتقلت الشرطة وقوات الدفاع المدنى وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى زفتى العام.

وقالت مصادر أمنية إن جراراً زراعياً اقتحم المزلقان واصطدم بعربات القطار رقم ٨٢٣ على خط «بنها- ميت غمر» ما تسبب فى وفاة سائق الجرار، وصراف تذاكر بالمحطة، وشخصين آخرين، وإصابة 4 كانوا يركبون مقطورة متصلة بالجرار و«توك توك» تصادف مروره بجوار موقع التصادم.

وقال مصدر مسؤول بإدارة سكك حديد وسط الدلتا إن صراف تذاكر المحطة كان موجوداً بموقع الحادث لأنه كان يقوم بدور عامل المزلقان، مشيراً إلى أنه تم رفع حطام الحادث وإعادة حركة القطارات مرة أخرى.

وحملت هيئة السكة الحديد، فى بيان، سائق الجرار الزراعى مسؤولية الحادث، مؤكدةً أنه وقع نتيجة عدم التزامه بالتعليمات الخاصة بعبور مزلقانات السكة الحديد، مناشدة قائدى المركبات الالتزام بالتعليمات حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.