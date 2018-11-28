شكرا لقرائتكم خبر عن دراسات: 300 منطقة خدمة و50 مدفناً صحياً للمخلفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت الدراسات التصميمية والمالية، وفقاً للجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى إعداد تصور لأنواع وأعداد مناطق البنية التحتية المطلوبة لتجميع وتصنيع وإعادة تطوير المخلفات الصلبة البلدية الأساسية على مستوى الجمهورية والمدافن الصحية اللازمة والتخلص الآمن وفقا للقياسات العالمية. وانتهت الدراسات المالية إلى أن إجمالى التكلفة التقديرية للبنية التحتية يبلغ 20 مليار جنيه تحت العجز أو الزيادة، وبلغ عدد مناطق الخدمة 300 منطقة وعدد المحطات الوسيطة 300 محطة، فى حين بلغ عدد مصانع الفرز والتدوير واسترجاع الطاقة 150 مصنعا، أما المدافن الصحية فعددها 50 مدفنا. وأشارت إلى أن مناطق الخدمة تشمل 300 ألف نسمة أى حوالى 300 منطقة، ولكل منطقة خدمة محطة ترحيل أو ترحيل وفرز بواقع 300 محطة، مع وجود منطقة تدوير لكل منطقتى خدمة، بواقع 150 مصنعا، وطاقة المصنع 400 طن يوميا، ومدفن صحى لكل 6 مناطق خدمة بواقع 50 مدفنا صحيا، وطاقة المدفن حوالى 25 طناً يومياً وهى كافية لـ20% من المخلفات المولدة. وبلغ إجمالى التكلفة التقديرية للتشغيل السنوى للجمع والفرز والتخلص 7 مليارات جنيه، وهى تحت العجز أو الزيادة أيضا، أما إجمالى المتحصلات الحالية من رسوم و«خلافه» فبلغ 1.8 مليار جنيه.

وذكرت الدراسات أن الفجوة التمويلية للتشغيل القياسى للمنظومة وصلت إلى 5 مليارات جنيه عن السنة.