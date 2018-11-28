شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أسقفية الشباب تفتتح معرض الكتاب القبطى السادس بالكاتدرائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا إرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافى القبطي الأرثوذكسى، مساء اليوم الأربعاء، معرض الكتاب القبطى السادس لدور النشر والأديرة والإيبارشيات في مصر والمهجر تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

وأكد الأنبا موسى، أسقف الشباب، خلال افتتاح المعرض، سعادته بالمشاركة المتميزة لجميع المشاركين في فعاليات المعرض، وأنه فرصة لتبادل الخبرات وعرض كل ما هو جديد من اصدارات الكتب المهتمة بأمور الخدمة والأسرة والشباب والمجتمع إلى جانب الكتب التراثية وتعاليم الآباء.

وقال إن المعرض الحالي هو السادس على التوالي الذى يقام تحت رعاية أسقفية الشباب، مؤكدا أهمية المعرفة والثقافة لكافة الفئات خاصة الشباب الذى يواجه في الوقت الحالي تحديات عديدة تتطالب أن يتم التوعية بها والتوجيه المناسب.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 12 ديسمبر المقبل، فى قاعة البابا أثناسيوس أسفل الكاتدرائية الكبرى بارض الأنبا رويس.