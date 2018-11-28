شكرا لقرائتكم خبر عن العصار لـ"الخليج 365": أيدكس 2018 يشهد منتجات عسكرية مصرية تعرض لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربى ورئيس اللجنة العليا لتنظيم معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية " أيدكس 2018"، أن المعرض سيضم لأول مرة منتجات تم صناعاتها داخل قلاع الصناعة الوطنية المصرية، وبأيدى مصرية خالصة وتتنوع تلك المنتجات، رافضا كشفها قبل إعلانها رسميا فى المعرض الذى يفتتح يوم الاثنين المقبل.

و قال الدكتور العصار فى تصريحات خاصة لـ:" الخليج 365"، أن الأسلحة التى سنكشف عنها، سترضى المصريين، وستجعلهم أكثر فخرا ببلادهم، ونتطلع لعرضها للدول التى تشارك فى المعرض.