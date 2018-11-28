شكرا لقرائتكم خبر عن العصار لـ"الخليج 365": أيدكس 2018 يشهد منتجات عسكرية مصرية تعرض لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربى ورئيس اللجنة العليا لتنظيم معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية " أيدكس 2018"، أن المعرض سيضم لأول مرة منتجات تم صناعاتها داخل قلاع الصناعة الوطنية المصرية، وبأيدى مصرية خالصة وتتنوع تلك المنتجات، رافضا كشفها قبل إعلانها رسميا فى المعرض الذى يفتتح يوم الاثنين المقبل.
و قال الدكتور العصار فى تصريحات خاصة لـ:" الخليج 365"، أن الأسلحة التى سنكشف عنها، سترضى المصريين، وستجعلهم أكثر فخرا ببلادهم، ونتطلع لعرضها للدول التى تشارك فى المعرض.
شكرا لقرائتكم خبر عن العصار لـ"الخليج 365": أيدكس 2018 يشهد منتجات عسكرية مصرية تعرض لأول مرة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .