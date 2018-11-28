شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء البيطريين تدين اعتداء جزار على بيطرى بمجزر دمنهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت النقابة العامة للأطباء البيطريين، تكرار حوادث الاعتداء على البيطريين العاملين بالمجازر، من قبل الجزارين، آخرها ما شهده مجزر دمنهور، صباح اليوم الأربعاء، حيث تم الاعتداء على الدكتور سالم شعبان سالم، أثناء تادية عمله، وذلك ردا على رفضه ذبح أو ختم عجل مصاب بالسل، من قبل أحد الجزارين.

قال الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس النقابة، فى بيان، إن الدكتور سالم تعرض لمحاولة شروع فى القتل، لرفضه ذبح حيوان مصاب بالسل، مشيرا إلى أنه خلال تواجده فى المجزر، فوجئ باعتداء الجزار عليه، وإصابته بجرح استلزم عمل 20 غرزة، لافتا إلى أنه تم إنقاذ الطبيب بصعوبة من قبل العاملين بالمجزر وتهريبه، وتم عمل محضر ضد الجزار ، لافتا إلى أن الجزار اعتبر الأمر "تار" مع الطبيب، خاصة أنه سبق له تحرير محضر ضد شقيق الجزار والذى يعمل بنفس المهنة، لذبحه أنثى بتلو، الأمر الذى ترتب عليه تلقى الطبيب عدة تهديدات من الجزار.

من جانبه، طالب الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين، بحماية أعضاء النقابة العاملين بالمجازر، لأنهم يحمون صحة المواطنين، من خلال منع تناول لحوم غير سليمة، مؤكدا على ضرورة تفعيل دور الشرطة البيطرية بالمجازر، لمنع تكرار تلك الأعمال التى تهدد سلامة وصحة المواطنين، وحياة الأطباء البيطريين أثناء تأدية عملهم، لافتا إلى أن النقابة كلفت المستشار القانونى، بمتابعة سير القضية.

وأكد على دعم النقابة للطبيب البيطرى، حيث توجه على الفور الدكتور شرف الدين فيصل عضو مجلس النقابة، للطبيب المعتدى عليه، قائلا: سبق ورفعنا مذكرات لتأمين الأطباء البيطريين فى المجازر من أجل سلامتهم، وحماية وسلامة المواطنين لتوفير غذاء صحي آمن، وتعبنا كثيرا ما بين حالات قتل لحالات ضرب مباشر بالسكين، وإحداث إصابات خطيرة بالأطباء البيطريين، دون جدوى، وتلك الحادثة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة.

وحذر من استمرار تلك الاعتداءات، مؤكدا أنه ليس كل الأطباء البيطريين، سيكونوا قادرين على العمل تحت تهديد السلاح "السكين"، وإصدار قراره الطبى بعد الكشف على الذبائح بسهولة، مما يساعد على تمرير الأمراض للمواطنين.

وتابع نقيب البيطريين: لسنا عاجزين عن تأمين البيطريين، فى المجازر، مؤكدا على ضرورة إيجاد حل قاطع لتلك المشكلة.