شكرا لقرائتكم خبر عن عباس شومان نائبا عن شيخ الأزهر فى احتفال سفارة الإمارات باليوم الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأهر، الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء فى حضور احتفال سفارة دولة الإمارات بمصر باليوم الوطني السابع والأربعين. وفى تصريح له عقب الاحتفال، قال أمين عام هيئة كبار العلماء، إن مشاركة الأزهر فى الاحتفال تأتى تأكيدا على عمق العلاقات التي تربط بين مصر ودولة الامارات العربية المتحدة والتى تمتد عبر تاريخها فى مناخ الأخوة الصادقة التى تربط بين شعب مصر وشعب الآمارات الشقيق.

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