أخبار مصر | التضامن تضيء مبانيها باللون البرتقالي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

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أضاءت وزارة التضامنالاجتماعي مبانيها باللون البرتقالي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة،وقد نادت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1999 بتخصيص يوم 25 نوفمبر يومًا عالميًالمناهضة العنف ضد المرأة استجابة للدعوات التي نادت بها العديد من المنظمات النسائيةوالمؤسسات الحكومية وغير الحكومية؛ لتنظيم العديد من البرامج التي تهدف الى رفع مستوىالوعي بالعنف الذي تتعرض له المرأة في كافة المجتمعات.وتستمر الفعاليات الخاصة بمناهضةالعنف ضد المرأة هذا العام لمدة ١٦ يوم ا.

وقد أكدت غادة والي

وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى ضرورة التصدي لكافة أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة

على اختلاف المجتمعات والذي يترك بالتالي أثرا نفسيًا سيئًا عليها .

كما أضافت والي أن

الوزارة تقدم العديد من الخدمات والبرامج التي من شأنها رفع مستوى معيشة المرأة وتمكينها

اقتصاديًا بالإضافة إلى مراكز استضافة المرأة المعنفة التابعة للوزارة والتي تعمل على

إعادة تأهيل المرأة التي تعرضت للعنف وتقديم المشورة اللازمة لها سواء اجتماعية أو

نفسية أو قانونية من خلال أخصائيين مؤهلين او من خلال التوعية الخارجية في الجمعيات

الأهلية والقوافل واللقاءات الجماهيرية.